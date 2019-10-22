Цыгане всем табором пригрозили искалеченной в ДТП россиянке связями

В Екатеринбурге 17-летний подросток из местной цыганской диаспоры сбил на машине россиянку, после чего ей стали угрожать всем табором. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в апреле. Россиянка шла к автобусной остановке, когда на тротуар выскочила белая «Лада Приора» и «впечатала» девушку в стену дома. По словам пострадавшей, 17-летний водитель пытался бежать, но его поймали местные жители.

Россиянка получила открытый перелом ноги и уже перенесла две операции. Она вынуждена передвигаться на костылях. Уточняется, что пострадавшая работает хореографом. «Лишил девушку будущего в ее профессии. При этом не считает себя виновным», — прокомментировал ситуацию депутат Ионин.

«Цыгане, простите за каламбур, приехали к ней в больницу целым табором. Предложили взять 50 тысяч рублей, хотя лечение уже обошлось более чем в 300 тысяч, иначе с ней могут "случиться неприятности". Пугают своими связями. Расследование уголовного дела продвигается медленно. Взялись помогать. Подключили юристов», — сообщил депутат.

14 июня в селе Чемодановка под Пензой произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестерых приговорили к штрафам и обязательным работам. После конфликта цыгане покинули поселок, но затем некоторые решили вернуться. По официальным данным, на территории Чемодановского сельсовета зарегистрировано около 650 цыган.

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