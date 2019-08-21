Спецназ спас цыган от возмущенных россиян

Сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в селе Подгорное Кемеровской области из-за угрозы самосуда со стороны местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, возле дома собрались более 100 мужчин, возмущенных конфликтом между их знакомыми и цыганами. Последние, как пишет канал, в драке нанесли соперникам несколько ножевых ранений. Сообщается, что конфликт начался после приставаний цыган к девушкам.

20 августа к дому цыган направилась толпа, увидевшие ее цыгане вызвали полицию. На место прибыли бойцы специальных отрядов быстрого реагирования и несколько нарядов патрульно-постовой службы, но «люди не расходятся», отмечает Baza.

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Подгорное, согласно открытым данным, является небольшим селом в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Согласно переписи населения за 2010 год, там проживали около 800 человек.

Один из самых резонансных конфликтов последних лет с участием цыган произошел в июне в пензенском селе Чемодановка. Тогда в результате массовой драки между местными жителями и цыганами погиб один мужчина, двое попали в больницу. После конфликта цыгане покинули поселок, но затем некоторые решили вернуться.

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