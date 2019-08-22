Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами

В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями. Об этом сообщил представитель администрации поселка, передает в четверг, 22 августа, «Интерфакс».

Собеседник агентства отказался комментировать обстоятельства произошедшего.

Источник в силовых структурах региона рассказал, что в селе произошла массовая драка. По его данным, в конфликте приняли участие около 20 человек, среди них — цыгане и ранее судимые местные жители. Утверждается, что большинство участников потасовки находились в нетрезвом состоянии.

«Один из цыган, участвовавший в драке, нанес ножевые ранения двум мужчинам», — пояснил представитель правоохранительных органов. Он добавил, что в настоящее время нападавший задержан, пострадавшие госпитализированы. Собеседник подтвердил ранее распространившуюся информацию о том, что для контроля за ситуацией в селе находится ОМОН.

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По данным источника РИА Новости в силовых структурах, участниками драки стали 15 человек, все были пьяные и почти все ранее судимые. «И они пытались поговорить, выяснить отношения», — сказал он, уточнив, что конфликт носил бытовой характер.

Собеседник агентства отметил, что, по его информации, в указанном районе проживают всего 25 цыган: «Там нет засилья ни цыганских таборов, ничего такого». В настоящее время в деревне дежурят ППС и ГИБДД в целях недопущения обострения ситуации, добавил он.

21 августа Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники полиции и бойцы спецназа взяли под охрану дом цыган в селе Подгорное. Отмечалось, что вокруг него собрались более 100 мужчин, возмущенных потасовкой между их знакомыми и цыганами, а причиной конфликта стали приставания цыган к девушкам.

Подгорное, согласно открытым данным, — небольшое село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Согласно данным переписи населения, в 2010 году там проживало около 800 человек.

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