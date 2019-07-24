Жители Чемодановки рассказали о новых угрозах со стороны цыган

В селе Чемодановка Пензенской области, куда после конфликта вернулись цыганские семьи, вновь начали происходить инциденты. Так, по словам селян, один из цыган заявил, что будет выживать из населенного пункта местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

«Цыгане прибыли в понедельник, сотрудники полиции их охраняют, не знаю, до какого времени. Насколько я знаю, вчера одного цыгана избили, и он заявил, что это сделал русский. Не знаю, что будет твориться дальше, но местные жители это не принимают», — рассказал собеседник канала.

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Журналисты связались с администрацией Чемодановского сельсовета, однако там говорить на тему проживания цыган отказались.

О возвращении почти 200 цыган в Чемодановку и соседние Лопатки стало известно во вторник, 23 июля. Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сообщил, что ситуация в обоих селах нормальная, никаких новых инцидентов не произошло.

18 июля глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов сообщил, что ведомство готовит программу по профилактике конфликтов с участием цыган. По его словам, во многих регионах России есть напряжение из-за асоциального образа жизни некоторых представителей этого народа.

Массовая драка жителей Чемодановки с цыганами произошла 14 июня. В ней участвовало более 100 человек из табора и 10-15 безоружных представителей местного населения. В результате один мужчина погиб, еще двое попали в больницу. Были задержаны 174 участника драки, шестерых приговорили к штрафам и обязательным работам. После конфликта все цыгане оставили свои дома и уехали, их имущество взяли под охрану. Позднее некоторые решили вернуться. По данным властей Пензенской области, официально на территории Чемодановского сельсовета, объединяющего Чемодановку и Лопатки, зарегистрировано около 650 цыган.

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