Российских цыган собрались перевоспитать

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России готовит программу по профилактике конфликтов с участием цыган. Об этом РИА Новости сообщил глава агентства Игорь Баринов.

По его словам, во многих регионах России есть напряжение из-за асоциального образа жизни некоторых представителей цыганского народа. Члены организации планируют предложить правительству пересмотреть меры по социально-экономическому и культурному развитию цыган. Баринов указал, что у регионов уже есть успешные наработки — например, неплохие результаты уже получены в Самарской области.

«Работать надо как над социализацией цыган, начиная с детских садов и школ, так и над общественным восприятием цыганского народа в целом», — сказал глава ФАДН.

Он отметил, что в региональных СМИ необходимо рассказывать об успешных цыганах. Например, о худруке театра «Ромэн» Николае Сличенко, эстрадных исполнителях Жане Милимерове и Александре Бердникове, а также о докторе исторических наук Надежде Деметр.

14 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка жителей с цыганами, в которой участвовало 10-15 селян и более 100 человек из табора. В результате один мужчина погиб, еще двое попали в больницу. Были задержаны 174 участника драки, шестерых приговорили к штрафам и обязательным работам. После конфликта все цыгане оставили свои дома и уехали, их имущество взяли под охрану. Позднее некоторые захотели вернуться.

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