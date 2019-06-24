Правозащитники заинтересовались социальной адаптацией цыган

Инцидент в селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганским населением, должен быть проанализирован на правительственном уровне. Таким мнением поделился член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Брод по итогам рабочей поездки в Самарскую область. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщается на сайте организации.

По его словам, власти должны рассмотреть успешный опыт социальной адаптации цыган в различных субъектах страны, а также те усилия, которые совершаются для предотвращения конфликтов и разжигания межнациональной розни.

«Меры, предпринимаемые в Самарской области в этом направлении, заслуживают внимания», — подчеркнул Брод, добавив, что, в частности, регион оказывал финансовую поддержку проекта местной цыганской общины, направленного на восстановление и оформление необходимых документов, обучение грамоте, оказание медицинской помощи, приобретение канцтоваров, организацию культурных программ.

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Кроме того, в области функционируют добровольческие организации, а в СМИ размещаются специализированные материалы, направленные на создание положительного имиджа цыган.

В ходе поездки Борд проверил встречи с представителями власти — вице-губернатором Юрием Рожиным, руководителем управления национальной и конфессиональной политики Надеждой Осиповой, уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой — и обсудил с ними вопросы, связанные с соблюдением прав человека, общественным контролем и правовым просвещением.

Конфликт жителей Чемодановки с цыганами произошел 14 июня. В нем участвовало более 100 человек из табора и 10-15 безоружных представителей местного населения. В результате столкновения трое мужчин попали в больницу, один из них погиб. Всего были задержаны 174 участника драки.

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