Стали известны подробности переселения цыган из Чемодановки

Руководитель цыганской общины села Чемодановка в Пензенской области Григорий Кузменко рассказал, что несколько семей после конфликта переехали в город Ахтубинск Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, всего переселилось 46 человек, среди которых три старика, женщины и дети. Их приняли родственники. Будут ли они возвращаться обратно, неизвестно. Переезд был проконтролирован полицейскими: цыганам выдали автобус, и отправили их в Астраханскую область в сопровождении правоохранительных органов.

Обстановка в самой Чемодановке остается стабильной.

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17 июня в СМИ распространилась новость о том, что цыгане переехали в Волгоградскую область, но ее опровергли местные власти. В действительности же автобус с переселенцами направлялся в Ахтубинск, а в Волгоградской области был транзитом. Также несколько семей уезжали в Волгоградскую область на время конфликта, но потом вернулись.

Массовая драка цыган с местным населением произошла 14 июня. Более 100 человек, принадлежащих к этнической группе, напали на 10-15 жителей села Чемодановка, пришедших к ним безоружными, чтобы выяснить отношения. Всего в результате конфликта были задержаны 174 человека. Конфликт стабилизировали с помощью 20 полицейских, которые разместились в селе для обеспечения безопасности. В результате инцидента в больницу попали трое жителей из нецыганского населения, один из них позже скончался, другой находится в реанимации, а третий идет на поправку.

По словам очевидцев, драка произошла из-за того, что несколько молодых цыган приставали к школьницам, загоравшим на местном пруду. Девочки пожаловались родителям, после чего те собрали 10-15 мужчин и направились к семьям парней.

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