Из Чемодановки уехали все цыгане

Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс».

По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.

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Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно. «Несколько цыган относятся к волгоградской диаспоре, по моим предположениям, их могли там принять», — добавил он.

На третий день после конфликта жителей Чемодановки с цыганами ситуация стабилизировалась. Для обеспечения безопасности в селе остались 20 сотрудников правоохранительных органов, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации. Один из двух находящихся в больнице пострадавших пошел на поправку.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще двое пострадали и были госпитализированы. Было задержано 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним девушкам либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей в пруду.

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