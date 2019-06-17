Фейки о конфликте с цыганами в Чемодановке удалили из сети

Роскомнадзор удалил недостоверную информацию о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА Новости.

«Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

О распространении в соцсетях ложной информации о происходящем в Чемодановке ранее заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. 16 июня он обратился к регулятору с требованием пресечь распространение фейковых новостей, призванных посеять панику.

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14 июня в Чемодановке произошла массовая драка, в результате которой пострадали не менее трех местных жителей, один из них скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. В полицию было доставлено 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане начали массово приставать. Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую жители села решили заступиться. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что конфликт начался из-за ссоры детей на пруду, после чего «жители сами пришли в дом цыган и начали эту драку».

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