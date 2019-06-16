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Власти Пензы призвали Роскомнадзор проверить фейки о конфликте в Чемодановке

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Желание провокаторов посеять панику среди населения путем вброса недостоверных данных должно быть проверено соответствующими органами. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя сообщения о конфликте в селе Чемодановка, где ранее произошла массовая драка.

«С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. Однако в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями», — напомнил он. По словам Белозерцева, недопустимо использование трагедии «для разыгрывания национальной "карты"».

«Наша главная задача — защитить граждан, и мы ее выполним», — добавил губернатор.

Массовая драка в селе Чемодановка произошла 14 июня. В результате конфликта пострадали не менее трех местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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