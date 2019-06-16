Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как отмечается, в ближайшее время каждому из задержанных будет предъявлено обвинение в зависимости от его роли и степени участия в конфликте. В частности, один из них подозревается в убийстве 34-летнего местного жителя, уточнили в СК.

Там добавили, что в отношении двух из трех ранее задержанных жителей Чемодановки уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение в отношении третьего отложено на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях изоляции от общества.

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В данный момент следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать всех участников конфликта и очевидцев произошедшего, а также все причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Массовая драка в Чемодановке произошла 13 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента, 14 июня, был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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