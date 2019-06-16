Рядом с Чемодановкой начался пожар

В поселке Лопатки рядом с селом Чемодановка начался пожар. Об этом сообщает портал «Пенза взгляд» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Материалы по теме В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке

Вечером 15 июня на пульт дежурного поступило сообщение о загоревшемся частном доме площадью 100 квадратных метров и надворных постройках. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

По информации газеты «Комсомольская правда», сгоревший дом принадлежал «влиятельной цыганской семье».

14 июня в Чемодановке произошла массовая драка. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. На следующий день был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.