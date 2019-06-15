Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вновь встретился с жителями села Чемодановка, где ранее произошла массовая драка. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По его словам, сформированы рабочие группы, перед которыми поставлена задача проверить законность выделения земельных участков, строительства, подключения воды, электроэнергии, газа, а также для выявления задолженностей. Помимо этого, ГИБДД проверит местные машины. «Там, где есть нарушения закона, мы будем жестко принимать меры», — сказал губернатор.

Белозерцев также пообещал решить все вопросы по благоустройству села, водоснабжению, транспортному обеспечению и социальной защите населения. «Все эти болевые точки мы выявим... По всем проблемам, которые есть в селе, будут приняты необходимые решения», — резюмировал он.

Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. В конфликте пострадали как минимум трое местных жителей, один из них умер в больнице после госпитализации с черепно-мозговой травмой. В полицию доставили 174 человека. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента, 14 июня, был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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