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Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

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Иван Белозерцев

Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь семье Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом глава региона рассказал Telegram-каналу Daily Storm.

По словам Белозерцева, у погибшего остались супруга и пятилетняя дочь. «Они завершают строительство дома. Он взял кредит, уже покойный, 500 тысяч рублей, вдова обеспокоена этой ситуацией, я ей сказал, что в течение 6-10 дней с кредитом решим», — сказал глава региона.

Он также отметил, что в области есть много достойных и уважаемых предпринимателей, которые окажут содействие семье.

Ранее 15 июня Белозерцев сообщил, что ситуация в селе нормализовалась. Он также пожаловался, что в социальных сетях начала распространяться недостоверная информация о конфликте, «запугивающая граждан», и призвал доверять только проверенным источникам.

33-летний житель Чемодановки Владимир Грушин погиб после драки, в которой участвовали, предположительно, около 200 человек. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, однако врачам не удалось его спасти. В полицию доставили 174 человека, трое задержаны по подозрению в убийстве. Уголовное дело по факту массовой драки переквалифицировали на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

На следующий день после инцидента, 14 июня, был созван народный сход для обсуждения конфликта с цыганами. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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