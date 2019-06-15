После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек

В результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области в полицию были доставлены 174 человека. Устанавливаются все участники конфликта и очевидцы произошедшего, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что менее чем за сутки с момента передачи уголовного дела в СК был допрошен 21 свидетель, проведено 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначено 5 экспертиз. Это позволило задержать троих жителей села — участников конфликта.

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Ранее, 15 июня, сообщалось, что уголовное дело по факту массовой драки на более тяжкие статьи: об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По информации посвященных Пензе сообществ в социальных сетях, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Вечером 14 июня стало известно, что умер один из пострадавших, госпитализированный с черепно-мозговой травмой.

В тот же день начался народный сход для обсуждения конфликта с цыганами в Чемодановке. Предположительно, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю, за которую селяне решили заступиться.

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