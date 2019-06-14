В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

Telegram-канал Baza

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, силовики защищают проезжую часть от митингующих.

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Народный сход в Чемодановке начался вечером 14 июня. У сельского дома культуры собрались десятки человек, помимо губернатора туда прибыли местные чиновники и врио начальника областной полиции.

О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». По их информации, в результате массовой драки пострадали как минимум трое местных жителей, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Происходящее там уже окрестили «войной».

Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.

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