В российском селе началась «война» против цыган

Жители села Чемодановка в Пензенской области вступили в конфликт с цыганами. Об этом сообщается в сообществе «Пенза Live» во «ВКонтакте» в пятницу, 14 июня.

По словам одной из пользовательниц, селяне встали на защиту детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать». «В Чемодановке началась "война"!» — заявила она, добавив, что в результате столкновения многие жители пострадали.

В другом паблике соцсети «Подслушано Пенза» подписчики сообщили, что в районе места происшествия — по их словам, конфликт произошел на улице Кузнецова — были слышны звуки стрельбы, а позднее туда прибыли сотрудники ОМОН.

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Один из пользователей рассказал, что как минимум трое местных жителей были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. «Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают, чем попало! Одного парня [ножом] пырнули, кому-то голову шифером пробили», — говорится в записи. Кроме того, отмечается, что цыгане якобы заявили полиции о том, что «будут точить ножи и всех резать».

Некоторые подписчики также изложили возможную предысторию инцидента. По их словам, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.

В феврале сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ГИБДД спасли жителя Приамурья Владимира Смускина, который полгода провел в цыганском рабстве на юге России. Он месяц проработал в строительной компании, где ему отказались заплатить, а цыгане предложили ему подработку. Первое время к нему относились нормально, но потом стали принуждать попрошайничать, били и кормили раз в два дня. Дважды он пытался бежать, но получилось только на третий раз.

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