Цыгане полгода держали в рабстве мужчину

В Челябинской области сотрудники ГИБДД спасли жителя Приамурья Владимира Смускина, который полгода провел в цыганском рабстве на юге России. Об этом сообщает портал «Первый областной».

Как рассказал Смускин, он встретил цыган в Ростове-на-Дону. Он месяц проработал в строительной компании, где ему отказались заплатить, а цыгане предложили ему подработку. Первое время к нему относились нормально, но потом стали принуждать попрошайничать, били и кормили раз в два дня. Дважды он пытался бежать, но получилось только на третий раз.

Смускин сбежал от цыган ночью. У него было четыре тысячи рублей, на которые он питался месяц. Документы у него забрали цыгане, поэтому он не мог купить билет на автобус и решил идти домой, в Приамурье, пешком по трассе.

Когда Смускин дошел до Южного Урала, его обувь пришла в негодность, он понял, что может умереть от обморожения, и позвонил в полицию.

На помощь россиянину приехали сотрудники ГИБДД и доставили его в отдел полиции.

По данным издания, Смускина поместят в «Центр социальной адаптации граждан» в Златоусте (Челябинская область), затем дадут справку для проезда домой или новый паспорт.

В 2018 году президент России Владимир Путин заявил, что россияне боятся жить рядом с цыганскими поселениями из-за криминализации этих мест и процветающей там наркоторговли, но предупредил, что обвинять цыган во всех бедах не следует.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!