Путин объяснил нежелание россиян жить рядом с цыганами

Россияне не хотят жить рядом с цыганскими поселениями из-за криминализации этих мест и процветающей наркоторговли, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает ТАСС.

Так Путин прокомментировал жалобу председателя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер на снос цыганских поселков в Тульской области. «Мы с вами это хорошо знаем, чего греха таить, надо прямо говорить об этом. Там профессионально занимаются распространением наркотиков, люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема», — пояснил президент.

Он отметил, что обвинять цыган во всех бедах тоже не следует. «Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу», — добавил Путин.

Деметер подчеркнула, что не стала бы поднимать этот вопрос, если бы в поселках, о которых идет речь, действительно торговали наркотиками. «Что касается Тулы, там точно есть. Там точно это было. Это же мне не губернатор докладывал, а правоохранительные органы», — парировал глава государства.

В октябре власти Тульской области подвели итоги работы штаба по урегулированию ситуации в цыганских поселениях, пишет «Тульская пресса». Речь, в частности, шла о сносе самовольно построенных домов в микрорайоне Косая Гора, поселке Плеханово, где в 2016 году произошел цыганский бунт, и в селе Хрущево. В общей сложности там демонтированы свыше 150 незаконных построек, в то же время ведется работа по официальному оформлению занятых земельных участков.

Согласно июльскому опросу «Левада-центра», за последний год у россиян резко ухудшилось отношение к национальным меньшинствам. Так, «нежелательным» этносом цыган назвали 32 процента респондентов. Это почти в два раза больше, чем в 2017-м.

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