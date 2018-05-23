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Цыганский поселок разгромили после гибели чужака

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В Хакасии неизвестные разгромили поселок Кулацкий (находится на территории райцентра Усть-Абакан), в котором проживают преимущественно цыгане. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

«Более 50 домов было, что от них осталось — это ужас. В домах поразбивали окна, вывезли всю мебель, даже натяжные потолки сняли», — рассказал местный житель Николай Михай. По его словам, с некоторых домов даже содрали куски черепицы.

Причиной погрома, по мнению жителей поселка, могла стать гибель приезжего из райцентра во время недавней драки с местными. О случившемся мало известно: по данным агентства, мужчина упал и ударился головой, травмы оказались несовместимы с жизнью.

«С этого момента все и началось. То по поселку откроют стрельбу, то начнут кидать венки... Это было своего рода предупреждением. И вот, чем все закончилось», — добавил Михай.

Другая жительница поселка, чье имя не называется, заявила, что сотрудники правоохранительных органов только недавно приехали на место происшествия. «В полиции никому ничего не надо!» — уверена она.

В региональном отделении следственного комитета не располагают информацией о предполагаемом убийстве. Обстоятельства случившегося выясняются.

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