На западе Украины напали на цыганский табор

В Тернополе на западе Украины неизвестные напали на цыганский лагерь. Об этом сообщает региональное издание «20 минут» со ссылкой на местных жителей.

По свидетельствам очевидцев, поздно вечером на улице Микулинецкой в Тернополе агрессивно настроенные люди с бейсбольными битами ворвались на территорию временного поселения цыган. Они угрожали его жителям расправой и требовали убраться из города.

На место происшествия прибыли несколько полицейских патрулей, которые задержали 12 человек. Как отмечается, случай в Тернополе стал первым, когда кого-то из погромщиков задержали. При этом в полиции сообщили, что нападавшие не успели устроить погром.

За последний месяц это уже третий случай нападения на цыганские поселения на Украине. 9 мая в поселке Рудное во Львове неизвестные сожгли временные жилища цыган и вынудили их покинуть лагерь. 21 апреля члены националистической группировки С14 разгромили поселение цыган в Киеве. Националисты открыто сообщали в социальных сетях о своем участии в погроме, однако полиция никого не задержала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!