Цыгане озолотили россиянина

Ленинский мировой суд Саранска вынес приговор местному жителю за незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчина снял квартиру, а затем начал сдавать ее посуточно. Новыми жильцами стали цыгане. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает местное издание Stolica-s.

На новых жильцов начали жаловаться жители дома. По их словам, цыгане просили у них деньги, продукты питания и детские вещи. Личность арендодателя установили в полиции. Выяснилось, что для себя он снял жилье за 14 тысяч рублей в месяц, а пересдавал его уже посуточно за 1,3 тысячи рублей в день. По решению суда его оштрафовали на 500 рублей.

Похожий случай произошел в середине декабря 2017 года в Уссурийске. Там мужчина дважды сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала. По данным правоохранителей, он обманом выманил деньги у двоих людей. Общий размер причиненного ущерба оценивается в 18 тысяч рублей.

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