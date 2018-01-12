Цыгане пожаловались в ЕСПЧ на притеснения в России

В Европейский суд по правам человека с жалобой на дискриминацию в России обратились 36 цыган, проживающих в Татарстане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона права» в пятницу, 12 января.

Претензии истцов связаны с действиями администрации поселка Айша Зеленодольского района, добившейся сноса их домов. В частности, они обвинили власти в нарушении статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 14 (запрет дискриминации) международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Осенью 2017-го большинство цыган вынужденно покинули поселок, в котором табор приобрел землю в начале 2000-х годов. Ранее суд удовлетворил иск Айшинского сельского поселения о сносе части домов, построенных цыганами без разрешения и соблюдения санитарных, противопожарных норм.

Эти жилища, как отметили в «Зоне права», были разобраны их владельцами самостоятельно, после чего судебные приставы в сопровождении бойцов ОМОНа погрузили стройматериалы в машины и увезли в неизвестном направлении. За это с главы общины Яноша Кальдараса взыскали 287 тысяч рублей.

Также претензии цыган относятся к словам в их адрес, произнесенных главой района Александра Тыгиным: «... в сознании людей возникает образ женщин в длинных юбках, которые в окружении большого числа маленьких детей занимаются попрошайничеством...», «Если покажете мне хотя бы одного цыгана, который заработал свои деньги, то это будет приятно. В музей поставим. Единственный в городе за всю историю».

По словам правозащитников, в поселковой школе для выходцев из цыганских семей существовал отдельный класс «Ц», созданный по инициативе родителей других школьников. Региональная прокуратура, впрочем, добилась его ликвидации.

Аналогичная ситуация с принудительным сносом самостроев в цыганском таборе в июле 2017 года возникла в Туле. Действия властей, пресекавших незаконное подключение к газоснабжению, вызвали массовые выступления цыган в поселке Плеханово, входящем в городскую черту.

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