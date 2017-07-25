Тульские власти возобновили снос цыганских бараков

Власти Тулы возобновили снос незаконных цыганских построек, сообщает РИА Новости.

В горадминистрации рассказали, что утром во вторник, 25 июля, были снесены постройки в поселке Хрущево. Всего в населенном пункте было обнаружено 19 незаконных строений. Пять из них уже были ликвидированы, еще семь разобраны жителями самостоятельно.

«Снос незаконных строений в поселке Хрущево продолжает плановые мероприятия (…) по наведению порядка в местах компактного проживания цыганского населения», — пояснили в мэрии Тулы.

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В июне 2016 года тульские власти возобновили снос незаконных построек в Плеханово. Из 121 подлежащего по суду ликвидации сооружения в Плеханово было разобрано 53. Всего же в «цыганской части» поселка находилось 320 строений, где проживали 1711 человек.

За месяц до этого цыганам из Плеханово начали официально выдавать земельные участки взамен снесенных построек. 107 многодетных семей из поселка получили землю в селах Алешня и Теплое.

В марте того же года в Плеханово начался цыганский бунт, в котором участвовали около 300 человек. Поводом стало обнаружение незаконных врезок на газопроводе и их последующая ликвидация. Представители общины закидывали камнями работников газовой компании и их технику, а также сотрудников правоохранительных органов. Для нормализации ситуации были привлечены силы ОМОНа. Несколько представителей табора были задержаны, а цыганский барон принес извинения за их действия. Нанесенный ущерб оценили в 30 миллионов рублей.

