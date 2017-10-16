Цыгане в Москве пригрозили скормить львице нанятого на праздник звукорежиссера

Сотрудник одной из телекомпаний пострадал в результате действий цыган, нанявших его в качестве звукорежиссера. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, Алексея Гладышева пригласили подработать на праздновании 28-летия сына цыганского барона в частном доме на востоке Москвы 16 сентября. По договоренности мужчина отработал с 20:30 до 2:00, получив вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей. Оставаться до утра он отказался, но предложил выступавшим музыкантам взять у него технику в аренду.

В ответ на это виновник торжества выбил из рук Гладышева кружку с кофе, порвал его одежду и швырнул ему в голову стеклянную бутылку. «Я спрятался в свою машину. И слышал, как снаружи они кричали, что изрубят меня и скормят львице, которая живет в открытой клетке на участке и разгуливает без намордника», — рассказал потерпевший.

По его словам, цыгане окружили автомобиль и начали бить его трубами и палками, выбивая стекла. Мужчина вышел из салона и убежал, пытаясь перелезть забор. Со второго раза ему это удалось. Поймав попутку, Гладышев добрался в полицию и написал заявление.

На следующий день ему вернули разбитую машину, ремонт которой обойдется в 230 тысяч рублей. Также телевизионщик недосчитался ноутбука стоимостью 90 тысяч, двух микрофонов и 10 тысяч рублей из кошелька, по факту чего было возбуждено дело о краже. Помимо этого, мужчина заявил, что в ходе конфликта получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.

Цыганский барон настаивает, что Гладышев сам напился, приставал к женщинам, спорил по поводу оплаты и пытался давить машиной гостей.