Цыгане в Обнинске продали мужчине «биткоины» с рук

Цыгане на улице Обнинска (Калужская область) продали с рук местному жителю несколько монет под видом биткоинов. Об этом жена жертвы мошенников написала в социальной сети «ВКонтакте».

Она уточнила, что фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом.

«Муж купил две штуки на 1 тысячу рублей, пришел домой — оказалось подделка, и продать их невозможно», — написала женщина в паблике «Типичный Обнинск». При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч.

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Ранее, 29 сентября, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в стратегию повышения финансовой грамотности россиян необходимо включить тему криптовалют. «Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов финансовой грамотности», — отметил он.