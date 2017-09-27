Глава Минэкономразвития сравнил биткоин с пирамидой МММ

Котировки цифровой валюты биткоин очень похожи на динамику стоимости акций крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ». Об этом в среду, 27 сентября, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости

По его словам, информационный ажиотаж вокруг темы цифровых денег очень опасен — он вовлекает в процесс граждан, которые не являются квалифицированными инвесторами.

«Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует. Понятно, что государство не сможет защитить этих людей. Они действуют абсолютно на свой страх и риск», — сказал Орешкин. Он призвал россиян аккуратно относиться к инвестициям в криптовалюты.

Но Россия должна активно использовать технологию блокчейн, подчеркнул он. «Мы может быть пока не понимаем, как эта технология может быть применена, какой она принесет результат. Но нам точно нужно понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов», — констатировал министр.

26 сентября замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации блокчейна.

В начале месяца глава Минэкономразвития заявлял, что курс криптовалют крайне нестабилен, это негативно характеризует их как финансовые инструменты и затрудняет использование.

2 сентября курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин установил исторический рекорд, превысив пять тысяч долларов. 27 сентября биткоин стоит 3968,9 доллара.