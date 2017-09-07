Орешкин рассказал о своем отношении к криптовалютам

Курс криптовалют крайне нестабилен, это негативно характеризует их как финансовые инструменты и затрудняет использование. Об этом в четверг, 7 сентября, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, к этой теме сейчас нужно относиться очень аккуратно: она стала очень популярной, привлекает большое внимание, привлекает спекулятивный спрос», — сказал он в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Орешкин напомнил, что стоимость цифровых валют за последнее время резко подскочила, также быстро они могут обесценится. «Мы видим, что волатильность, которая здесь есть, она — десятки процентов в одну сторону, десятки процентов в другую сторону, что на самом деле плохо говорит об этом инструменте», — отметил министр. Платежные средства должны обладать стабильной стоимостью, подчеркнул он.

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«Поэтому я всех призываю относиться к этому инструменту очень аккуратно и понимать, что избыточное внимание, которое сейчас к нему есть, сыграет для него плохую службу», — добавил глава Минэкономразвития.

7 сентября замглавы министерства Олег Фомичев заявил, что ведомство проработает идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется.

Президент Сбербанка Герман Греф призывает к мягкому регулированию криптовалют чтобы избежать «пузырей» в этой сфере.

2 сентября курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин установил новый исторический рекорд, превысив пять тысяч долларов.

К 13:30 мск 7 сентября биткоин стоил 4608,6 доллара. Уровень в четыре тысячи долларов эта цифровая валюта превысила 13 августа 2017 года.