Минэкономики проработает идею крипторубля

Минэкономразвития проработает идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Об этом заявил заместитель министра Олег Фомичев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости. По его словам, ведомство ничего не имеет против технологии блокчейн и криптовалюты, но нужно «ко всему очень аккуратно подходить».

Он добавил, что сейчас конкретных мер регулирования криптовалют в проработке нет, поскольку явление сравнительно новое. «Главное — все это дело не забанить, с одной стороны. С другой стороны — не допустить, чтобы из этого появились механизмы обхода действующего регулирования в части антиотмывочного законодательства, противодействия терроризму и так далее», — сказал Фомичев.

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30 августа руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь Буланцев заявил, что Россия станет самым передовым государством мира в случае создания крипторубля.

25 августа агентство Bloomberg сообщило о предложении создать в Эстонии фонд национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin).

В Минфине считают, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. Покупать и продавать электронные деньги должны только квалифицированные инвесторы.