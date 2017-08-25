Финансы
 

Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты

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В Эстонии могут создать фонд национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin). Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство Bloomberg.

С этой инициативой выступило государственное агентство, курирующее вопросы электронного гражданства Эстонии. Согласно замыслу авторов проекта, держатели эсткоинов имели бы долю в фонде и право голоса в вопросах его управления, отмечает агентство.

Если инициатива будет одобрена, то размещенные на биржах криптовалют «доли участия» в различных проектах, которые работают по технологии блокчейна, могли бы стать жизнеспособной валютой. Ей можно будет расплачиваться в еврозоне, пишет Bloomberg.

Эстония лучше всех готова к внедрению криптовалюты на внутреннем рынке благодаря развитой цифровой инфраструктуре и существующей в стране программе электронного резидентства, считают местные аналитики.

17 августа The Financial Times писала о том, что власти Австралии усилят меры по борьбе с отмыванием денег и создадут законодательную базу для регулирования рынка криптовалют.

Согласно данным Digiconomist, энергозатраты на майнинг популярных криптовалют сравнимы с уровнем потребления энергии отдельных государств, таких как, например, Тунис и Хорватия.

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