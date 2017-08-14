Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов

Депутаты Верховной Рады Украины Александр Урбанский, Дмитрий Белоцерковец и Дмитрий Голубов (фракция «Блок Петра Порошенко») задекларировали криптовалюту биткоин общей стоимостью почти 50 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, у Голубова обнаружилось 8752 биткоина (около 35 миллионов долларов).

Ранее замглавы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что профильные ведомства обсуждают правовой статус биткоина. В августе этот вопрос будет рассматриваться Советом по финансовой стабильности.

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13 августа курс биткоина вновь обновил исторические максимумы, перевалив за четыре тысячи долларов.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля «настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере», а колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей или структур, юридических лиц.

