Курс биткоина вырос почти на четверть после разделения

Курс биткоина за неделю, прошедшую после разделения валюты, вырос более чем на 23 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap. На 8 августа биткоин стоил более 3,4 тысячи долларов, установив очередной исторический максимум.

В свою очередь, Bitcoin Cash, валюта, отколовшаяся от классического биткоина, поднялась в цене на 17 процентов. При этом ее капитализация резко уменьшилась — с девяти до шести миллиардов долларов.

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В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.