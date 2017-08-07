Курс биткоина побил очередной рекорд

Курс самой популярной цифровой валюты — биткоина — достиг очередного рекорда, превысив уровень трех тысяч долларов. По данным Coinmarketcap капитализация данной криптовалюты впервые превзошла 53 миллиарда долларов.

Согласно данным CoinDes, по состоянию на 11:15 мск курс биткоина составил 3267,38 доллара. В ходе торгов в минувшую субботу стоимость биткоина поднималась до 3360,87 доллара.

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В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.

По прогнозу астрофизика Мариуша Тарнопольского из Ягеллонского университета (Польша) к началу 2018 года за один биткоин будут давать 4537,23 доллара.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.