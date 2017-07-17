Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года

Астрофизик Мариуш Тарнопольский из Ягеллонского университета (Польша) спрогнозировал кур биткоина на начало 2018 года. Препринт соответствующего исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Через 180 суток после 7 июня 2017 года за один биткоин, согласно работе Тарнопольского, будет предлагаться 4537,23 доллара. На момент проведения исследования (7 июня) за него можно было получить 2557,59 доллара.

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К подобным выводам автор пришел, проведя компьютерное моделирование динамики курса биткоина по отношению к доллару методом Монте-Карло со ста тысячами реализациями фрактального броуновского движения.

Ранее британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.