Названы любимые группы и фильмы американских наркоманов и алкоголиков

Ученые из США определили любимые музыкальные группы и фильмы американских наркоманов и алкоголиков. Соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

В США потребители наркотических препаратов, как показали ученые, наиболее часто предпочитают слушать такие музыкальные группы, как, например, Radiohead, The Cure, Depeche Mode, The Smiths и Arctic Monkeys. Среди самых любимых фильмов американских алкоголиков чаще всего можно встретить «V — значит вендетта» и «Святые из Бундока». Это видно из сводной таблице.

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К таким результатам авторы пришли при помощи созданной ими системы машинного обучения, проанализировав лайки англоязычных пользователей более 150 тысяч американских аккаунтов Facebook.

Специалисты отмечают, что разработанная ими система с высокой вероятностью способна предсказывать наличие у пользователя Facebook какой-либо зависимости. В частности, табакокурение определяется с вероятностью 86 процентов, употребление наркотиков — 84 процента, алкоголя — 81 процент.