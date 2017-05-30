Американские ученые создали суперантибиотик

Американские ученые создали разновидность антибиотика ванкомицин, способную бороться с супербактериями — организмами, невосприимчивыми к традиционным методам лечения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Исследовательский институт Скриппса (США).

Специалисты получили третью модификацию ванкомицина, которая изменяет проницаемость клеточной стенки бактерий. Ранее ученые получили еще две модификации антибиотика, каждая из которых предполагает свою стратегию борьбы с бактериальной инфекцией. По мнению ученых, это позволит избежать развития у микроорганизмов резистентности к антибиотику.

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По сравнению с предыдущей версией антибиотика препарат, созданный на основе трех модификаций ванкомицина, более чем в тысячу раз эффективнее. При лечении его потребуется значительно меньше и, как следствие, больной столкнется с меньшим числом возможных осложнений.

В настоящее время специалисты работают над промышленной технологией синтеза новых модификаций ванкомицина. Пока в лабораторных условиях получение препарата происходит слишком долго и предполагает выполнение 30 промежуточных процедур и химических реакций.