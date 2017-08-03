Bitcoin Cash потеряла место в тройке криптовалют по капитализации

Bitcoin Cash, возникшая в результате разделения биткоина, в ходе торгов 3 августа опустилась на четвертое место по капитализации среди всех криптовалют. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.com. По состоянию на 19:00 мск этот показатель составил 6,34 миллиарда долларов, что на 270 миллионов долларов меньше показателя валюты Ripple, которая вошла в тройку.

В течение дня Bitcoin Cash потеряла более 29 процентов своей стоимости. Напротив, Ripple укрепилась на 0,77 процента.

Первые места в таблице по-прежнему занимают оригинальный биткоин и эфириум с капитализацией в 45,9 и 21,2 миллиарда долларов соответственно. Биткоин вырос на три процента в течение торгов 3 августа, эфириум прибавил более двух процентов.

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1 августа биткоин разделился на две валюты. Это произошло после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас он равен мегабайту). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash. Все владельцы биткоинов автоматически обзавелись аналогичным количеством Bitcoin Cash.

В июле прошлого года аналогичное разделение произошло у другой популярной криптовалюты — эфириума. После хакерской атаки ее создатели решили отменить все транзакции и вернуть записи в блокчейне на состояние до сбоя. Часть пользователей это оспорила, в результате чего появилась валюта эфириум классик.