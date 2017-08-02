Капитализация Bitcoin Cash приблизилась к восьми миллиардам долларов

За первый день торгов (к 12:20 мск 2 августа) рыночная капитализация Bitcoin Cash — новой криптовалюты, образованной после деления биткоина, — достигла 7,7 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.

При этом стоимость криптовалюты достигла 467,64 доллара. Капитализация биткоина составляет 44,4 миллиарда долларов, цена одного биткоина — 2696,8 доллара.

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Таким образом, Bitcoin Cash по капитализации занимает третье место после самого биткоина и эфириума (21 миллиард долларов).

Ранее, 1 августа, биткоин разделился на две валюты. Это произошло после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас он равен мегабайту). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash. Все владельцы биткоинов автоматически обзавелись аналогичным количеством Bitcoin Cash.

В июле прошлого года аналогичное разделеление произошло у другой популярной криптовалюты — эфириума. После хакерской атаки ее создатели решили отменить все транзакции и вернуть записи в блокчейне на состояние до сбоя. Часть пользователей это оспорила, в результате чего появилась валюта эфириум классик.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.