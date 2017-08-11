В киевском бассейне накрыли подпольную биткоин-ферму

СБУ и Нацполиция обнаружили в неработающем бассейне института электросварки имени Патона в Киеве подпольную биткоин-ферму. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на постановление Святошинского районного суда Киева.

Указывается, что всего в бассейне было обнаружено 200 компьютеров, использованных для добычи криптовалют. Выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещен. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые осуществляли подделку банковских документов.

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В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash. После этого курс биткоина вырос на 23 процента и стоит более 3,4 тысяч долларов

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.