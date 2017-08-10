Прокуратура проверила кооператив LavkaLavka из-за использования биткоинов

Лефортовская межрайонная прокуратура города Москвы провела проверку фермерского кооператива LavkaLavka, которая заявила, что с 17 июля 2017 года во всех своих фирменных магазинах, кафе и на рынке МЕГА принимает к оплате биткоины. Об этом сообщает интернет-ресурс фермерского кооператива.

По итогам проверки нарушений действующего законодательства РФ представители прокуратуры не обнаружили.

Технологически процесс оплаты организован просто и быстро, сообщает ресурс, каждый может прийти на сайт, в магазин или кафе и оплатить продукты или блюда биткоинами при помощи смартфона. «Мы также сразу позаботились о том, чтобы работа с криптовалютой велась полностью в рамках закона. Для этого организовали процесс следующим образом: после оплаты биткоинами по курсу в рублях пробиваем чек и платим все налоги с этой продажи», — заявили в кооперативе.

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Как сообщает ресурс, что прием к оплате биткоинов является первым шагом в реализации проекта по разработке международной блокчейн-платформы BioCoin, которая объединит социально-отвественные бизнес-проекты, по всему миру.

17 июля фермерский кооператив LavkaLavka заявил о начале приема к оплате в своих магазинах, кафе и на рынке виртуальной криптовалюты — биткоины. «Технология блокчейн стала частью нашей жизни, и мы решили сделать так, чтобы носителям этой технологии было удобно делать покупки в LavkaLavka», — заявлял основатель кооператива, лидер «нового российского фермерства» по версии The New York Times Борис Акимов.