LavkaLavka начала принимать к оплате биткоины

C 17 июля 2017 года во всех магазинах, кафе и на рынке LavkaLavka начали принимать к оплате виртуальную криптовалюту — биткоины. Об этом сообщает интернет-ресурс фермерского кооператива.

«Технология блокчейн стала частью нашей жизни и мы решили сделать так, чтобы носителям этой технологии было удобно делать покупки в «ЛавкеЛавке», — заявил основатель LavkaLavka, лидер «нового российского фермерства» по версии The New York Times Борис Акимов.

По его словам, использование криптовалют, в частности биткоина, перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. «Буквально на наших глазах за последний год с небольшим эта технология прорвалась в наш реальный мир. Ею пользуются люди, с которыми мы общаемся, наши покупатели и тех люди, которые формируют нашу информационную реальность и реальность вокруг нас», — рассказал Борис Акимов.

Основатель кооператива пояснил, что в последнее время много людей по разным причинам используют биткоины. «И мы хотим дать этим людям возможность удобно оплачивать фермерские продукты и блюда из них в наших фермерских кафе. Хотим, чтобы они могли совершать покупки за биткоины напрямую, не думая о том, что эти виртуальные деньги нужно каким-то образом сначала перевести в обычные фиатные деньги», — рассказал он.

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Как отметил IT-директора LavkaLavka Артем Калинин, на технологию «блокчейн» сейчас нужно обращать самое пристальное внимание. « Биткоин — это лишь часть целой вселенной, на которой в последнее время можно сказать помешался весь мир, и все стремятся ее использовать. Мы собираемся идти в ногу со временем, ведь многие наши клиенты отлично владеют новыми технологиями. Среди них есть и те, кто использует биткоины. И мы хотим им облегчить жизнь».

Борис Акимов также рассказал, что технологические и юридические вопросы, связанные с приемом криптовалюты, были решены. Так, продукты или блюда можно оплатить биткоинами на сайте, в магазине или кафе при помощи смартфона. «При этом юридически все это абсолютно безопасно и находится в рамках законодательства, — пояснил основатель кооператива, — поскольку после оплаты биткоинами по курсу в рублях пробивается чек и все налоги с этой продажи мы платим — никаких вопросов по этому поводу ни у кого не должно возникнуть».