Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление Хорватии

Энергозатраты на майнинг популярных криптовалют сравнимы с уровнем потребления энергии отдельных государств, таких как, например, Тунис и Хорватия. Об этом свидетельствуют данные Digiconomist.

Информационный портал сформировал индексы энергопотребления для двух цифровых валют — биткоина и эфириума (бета-версия). Они получили название Bitcoin Energy Consumption Index и Ethereum Energy Consumption Index соответственно.

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Расчет производится с учетом общей выручки за майнинг криптовалюты и трат энергии, необходимой для получения выручки. Результат затем сравнивается с энергопотреблением государств.

По данным на 23 августа, энергозатраты на майнинг биткоинов превышают 16 тераватт-часов в год. Это немногим меньше, чем у Туниса (16,09), и больше, чем у Хорватии (15,74).

Показатель эфириума — 4,98 тераватт-часа в год. Он обогнал Молдавию (4,93) и уступил Косово (5,11).

Ethereum, или эфириум, — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (Đapps, Decentralized applications, децентрализованных приложений). Параллельно она выполняет функцию криптовалюты.

Биткоин — одна из самых известных и популярных криптовалют, работает на базе блокчейна. Это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.