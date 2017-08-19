Курс Bitcoin Cash за сутки вырос на 60 процентов

Курс криптовалюты Bitcoin Cash, возникшей в результате разделения биткоина, вырос за последние сутки более чем на 60 процентов. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Rambler News Service, ссылаясь на данные сайта Coinmarketcap.

Указывается, что общая капитализация криптовалюты выросла на 63,65 процента — до 10,4 миллиарда долларов. Стоимость одной монеты Bitсoin Cash составила 635 долларов 38 цента. В обращении находится 16,49 миллионов монет против 16,51 миллионов монет у биткоина. Капитализация последнего за последние 24 часа, упала на 5 процентов — до 67,5 миллионов долларов.

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В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.