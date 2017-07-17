Порок на продажу

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Фото: Robert Schlesinger / Globallookpress.com

В мире все большую популярность набирает ICO — сбор денег с помощью криптовалют. Молодой рынок стремительно растет, появляется все больше проектов как вполне обыденных, так и весьма экзотических. «Лента.ру» разбиралась в новом инвестиционном механизме и нашла самые интересные примеры ICO.

Зашифрованные акции

На определенной стадии развития многие частные компании решаются выйти на открытый рынок и предлагают инвесторам свои акции. Распродажа бумаг происходит в ходе так называемого первичного публичного предложения, или IPO (Initial Public Offering). Бизнесмены, заинтересованные в эволюции своего дела, нуждаются в ресурсах. Благодаря IPO они привлекают деньги на его расширение за счет распродажи ценных бумаг собственной корпорации. К примеру, китайский гигант интернет-торговли Alibaba в 2014 году получил в ходе IPO 25 миллиардов долларов.

Агрессивное распространение криптотехнологий меняет ситуацию на рынке. Популярным инструментом привлечения инвестиций становится ICO (первичное размещение коинов или токенов, Initial Coin Offering). По сути, это аналог IPO с использованием цифровых денег. Только покупатель получает не акции компании, а некие бонусы от реализации конкретного проекта в будущем. Процесс также напоминает краудфандинг: допустим, музыкант собирает деньги на выпуск нового альбома, а «акционерам», вложившимся в его запись, позднее рассылает пластинки с автографом, билеты на концерт или дает возможность с ним встретиться тет-а-тет. ICO — коктейль IPO с краудфандингом, замешанный на криптотехнологиях.

Рынок ICO появился в 2013 году, его объем тогда исчислялся несколькими миллионами долларов. Он бурно развивается. В 2016-м объем сделок дорос до 103 миллионов долларов. По прогнозу Smith&Crown, в нынешнем году различные проекты уже сумели привлечь свыше 1 миллиарда долларов.

На слуху несколько примеров успешных ICO. Браузер Brave собрал 35 миллионов долларов, а держатели токенов зарабатывают биткоины за просмотр в нем рекламы. Или инструмент Aragon (за 15 минут его создатели собрали необходимые 25 миллионов долларов), который дает инвесторам возможность внедрить блокчейн в сферу управления бизнесом. С его помощью можно распределять задачи между сотрудниками, вести бухгалтерию, держать связь между филиалами в разных точках земного шара — и все это будет надежно защищено криптотехнологиями.

Но далеко не каждое ICO завершается успешно или вообще доходит до логического конца. Иногда информация о проведении ICO оказывается фейком, иногда — распространяется мошенниками. Поскольку данный рынок пока никак не регулируется, каждый инвестор действует на свой страх и риск.

Любовь без посредников

В середине июля СМИ активно тиражировали информацию о весьма любопытном ICO. Речь идет о проекте Eros, который еще называют Uber'ом для проституток. Он действует по аналогии с сервисом перевозок: девушки регистрируют на сайте свои тела, затем клиент выбирает из меню ту, которая больше понравится. Оплата производится криптовалютой. Создатели Eros обещают революцию в сфере эскорт-услуг: прямой, анонимный и безопасный (с точки зрения защиты информации, разумеется) контакт между потребителем и продавцом. Слоган проекта — «будущее секса».

Сбор средств завершается 23 июля, а пока авторам удалось привлечь почти 2 миллиона долларов из 10 необходимых. Купить токен ERS можно за эфиры или биткоины. Владельцы акций криптоборделя наделяются особыми преимуществами. Во-первых, им сулят 2 процента от прибыли заведения, во-вторых — скидку в 25 процентов на девушек.

Все бы хорошо, но Eros, судя по всему, является банальным мошенничеством. Пользователь Reddit под ником apfeldirektsaft на старте нового ICO обратил внимание на несколько деталей.

По его словам, описание проекта полностью скопировано с документов, подготовленных для ICO приложения Beaver — децентрализованной анонимной торговой площадки. Разоблачитель указывает на то, что PDF-файл с рассказом об Eros был вскоре удален. Тем не менее в его метаданных содержится название документа, которым вдохновлялись авторы Eros: Microsoft Word — Beaver.docx. Кроме того, программист Eros не замечен на крупнейшем портале для разработчиков GitHub, а его почта зарегистрирована на домене hotmail.com (бесплатная электронная почта от Microsoft).

«10 миллионов долларов — достаточно небольшая сумма, чтобы потом с ней сбежать. При этом ее хватит двум парням для комфортной жизни в течение десятилетий», — указывает apfeldirektsaft, уверенный в том, что создатели Eros — мошенники.

Четыре двадцать

Еще к одному необычному ICO готовятся в Канаде. Страна стоит на пороге легализации марихуаны. Ожидается, что с 2018 года каннабис здесь можно будет употреблять в медицинских целях. Компания First Bitcoin Capital (штаб-квартира расположена в Ванкувере) пытается развить финансовую базу для легалайза. Она объявила о выходе на ICO токена WEED («травка»).

«Цель размещения — предоставление людям новой криптовалюты в качестве инструмента поддержки индустрии каннабиса. Она дает клиентам альтернативную возможность оплаты товара», — отметили в First Bitcoin Capital. WEED должен стать новым видом денег для операций, так или иначе связанных с марихуаной. Также он запускается в противовес криптовалюте PotCoin. Разработчики надеются создать ее аналог и одновременно достойного конкурента. WEED и PotCoin в целом будут очень похожи.

PotCoin появился на свет в январе 2014-го в 4:20 утра. Для каннабис-культуры эти цифры сакральны: они обозначат лучшее время для употребления. К слову, объявление о канадской легализации было сделано в ООН 20 апреля 2016 года, здесь тоже есть сочетание 4/20. В год появления PotCoin принимали к оплате более чем в сорока торговых точках.

Криптовалюту продвигают в массы путем различных благотворительных акций. Например, коммьюнити PotCoin отправило 500 долларов юношеской футбольной лиге, основанной американским рэпером Снуп Доггом, известным сторонником легалайза. 18,5 тысяч поткоинов (примерно 1100 долларов) ушли в британскую организацию Cannabis Health Service, занимающуюся пропагандой марихуаны в качестве обезболивающего средства. Еще 2 тысячи долларов перечислили в FRAXA Research Foundation в помощь людям, страдающим синдромом Мартина — Белла.

Маленькие суммы объясняются низкой капитализацией PotCoin. Она недотягивает до 14 миллионов долларов, а сам поткоин сейчас стоит 6 центов. Для сравнения: те же показатели по биткоину — почти 34 миллиарда долларов и 1,9 тысячи долларов. Канада собирается легализовать марихуану, значит, ее можно будет покупать за «настоящие» деньги. При этом конкуренцию биткоину с точки зрения популярности «конопляные» валюты пока не составляют. Поэтому перспективы PotCoin и WEED весьма туманны.

Средний палец — знак поддержки

«Это вершина капитализма. Люди просто продают воздух. Чистое безумие», — так один из отцов криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер отреагировал на новость об ICO приложения под названием FUCK. За первые полчаса размещения авторы собрали 30 тысяч долларов. К 16 июля сумма превысила 67 тысяч долларов. Что же получат инвесторы за свои деньги?

Палмер, в общем, прав. Они получат воздух. А точнее — право отправлять токены FUCK (они номинированы в эфирах, или в Ethereum — это один из конкурентов биткоина). Причем не только в форме оскорбления, но и как поддержку и ободрение.

Здесь нужно сделать пояснение. Don't give a fuck в смягченном варианте переводится с английского как «мне все равно». Everyone gives a fuck — «равнодушных нет». При этом giving a FUCK, по замыслу авторов приложения, — крайняя степень неравнодушия, выраженная в форме передачи токена.

«Добро пожаловать в мир, где нет равнодушных. (...) Покажите, как вы цените человека, и отправьте ему FUCK. Ваш друг расстроен из-за семейных неурядиц? Пришлите ему один или два FUCK и смотрите, как его лицо озаряет улыбка. Вас киберунизили? Скиньте обидчику 10 тысяч цифровых, децентрализованных средних пальцев с помощью токена FUCK. Помните: мы делаем это, чтобы сделать мир лучше», — поясняют создатели суть проекта.

Примечательно, что один из них считает, что рынок ICO состоит из людей, швыряющих миллионы долларов просто на идеи в отсутствие реального конечного продукта.

Марат Селезнев

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