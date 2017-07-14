Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса

Приложение для популярной криптовалюты Ethereum — токен под названием FUCK — привлекло 30 тысяч долларов за полчаса в ходе первичного размещения (ICO). Об этом сообщает Motherboard.

Издание отмечает, что команда, выпустившая токен, работает над продуктом всего две с половиной недели. Функцией токена будет его распространение по социальным сетям в качестве формы одобрения или поддержки. Создатели инструмента предпочитают придерживаться анонимности.

«Добро пожаловать в мир, в котором нет равнодушных (...) Покажите, как вы цените близких, и отправьте им FUCK. Ваш друг расстроен из-за семейных неурядиц? Пришлите ему один или два FUCK и смотрите, как его лицо озаряет улыбка», — поясняют они суть проекта. Don't give a fuck в смягченном варианте переводится с английского как «мне все равно»; everyone gives a FUCK — «равнодушных нет», при этом giving a FUCK по замыслу создателей приложения — это форма поддержки, передача токена FUCK нуждающемуся в ободрении человеку.

Приложения на платформе Ethereum получили большую популярность в последние месяцы при полном отсутствии конечного продукта. К примеру, мессенджер, пользующийся этой системой, собрал 44 миллиона долларов, представив пользователям только альфа-версию.

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По словам создателя альткойна Dogecoin Джексона Палмера, сложившаяся на рынке приложений ситуация является «пиком капитализма». «Люди просто продают воздух. Это безумие», — заявил он Motherboard.

В то же время анонимный представитель команды, создающей FUCK, сказал изданию, что этот рынок состоит из людей, швыряющих миллионы долларов просто на идеи в отсутствие реального продукта. Когда его спросили, что он скажет о тех, кто таким же образом критикует его приложение, он ответил: «Да пошли они на ***».

Ethereum — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (Đapps, Decentralized applications, децентрализованных приложений). Параллельно она выполняет функцию криптовалюты. Курс Ethereum в первом полугодии подскочил в 25 раз, а в течение последнего месяца упал почти вдвое.