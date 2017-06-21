Интернет и СМИ
 
Последние новости
Прокуратура Бельгии назвала терактом инцидент на Центральном вокзале Брюсселя
Американский солдат справил нужду на фасад здания МВД Литвы
Опубликовано видео с места унесшего жизни 15 человек теракта в Сомали
Брюссельский террорист объявлен мертвым
Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира
Пентагон отверг обвинения Москвы о провокациях самолета-разведчика над Балтикой
В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова
Популярные новости
В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова
Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным позором для Украины
Прокуратура Бельгии назвала терактом инцидент на Центральном вокзале Брюсселя
Пентагон отверг обвинения Москвы о провокациях самолета-разведчика над Балтикой
Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира
Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих

Не подарили, а намайнил

Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: сериал «Мистер Робот»

Российские геймеры в ярости: очередной всплеск спроса на криптовалюты привел к тотальному исчезновению видеокарт с полок магазинов. Пока одни на волне хайпа задумываются о том, чтобы самим «заработать пару битков», другие уже несколько месяцев стоят в очереди за «железом». «Лента.ру» разбиралась, как поклонники электронных денег устроили такой шум, и объясняет, почему уже поздно «майнить».

И снова хайпанули

20 июня газета «Ведомости» опубликовала материал о том, что россияне внезапно ощутили резкий дефицит видеокарт. Как оффлайновые, так и интернет-магазины опустели: майнеры подчистую скупили и дешевое, и дорогое «железо».

Покупатели в буквальном смысле сметают видеокарты сотнями, иногда за раз до 600 штук. Все это неизбежно привело к двух-, трехкратному удорожанию устройств: карта, еще весной стоившая 15-16 тысяч рублей, сейчас продается за 30 тысяч.

Причина ажиотажного спроса проста и банальна — не так давно курс биткоина перевалил за 2,5 тысячи долларов, и в сети поголовно увлеклись майнингом. Правда, лидеры рынка давно уже занимаются им в промышленных масштабах. К примеру, китайские бизнесмены вырабатывают криптовалюту на огромных биткоин-фермах, под завязку набитых специальными установками и системами охлаждения.

Но спрос рождает предложение, вот любители видеоигр и выставляют на Avito подержанные видеокарты «для майнинга». Некоторые пошли дальше и, к примеру, за дополнительную плату предлагают свою помощь по установке и сборке биткоин-фермы.

Взлеты и падения

Самая дорогая криптовалюта-долгожитель — биткоин. Сейчас его цена колеблется на уровне 2,5-2,7 тысячи долларов, хотя еще в начале года не превышала и тысячи долларов. Эксперты признают, что резкий рост курса спровоцирован масштабными инвестициями из Японии. В апреле там приняли закон о виртуальной валюте, разрешив компаниям использовать биткоин и его конкурента Ethereum для взаиморасчетов, а частным лицам — покупать их как обычный товар.

Но лидирует в сфере майнинга биткоинов пока Китай. В стране операции с криптовалютой запрещены лишь для банков, так что простые бизнесмены вовсю пользуются здешними производственными мощностями и дешевой электроэнергией. В начале 2017 года более 90 процентов биткоинов покупалось за юани, и неудивительно, что в Поднебесной расположены и самые большие биткоин-фермы, и наиболее авторитетные биржи.

Тем не менее соблазненные ростом курса криптовалют граждане мечтают намайнить себе миллионы. Их не останавливают предупреждения экспертов, в один голос твердящих, что потраченные на домашнюю ферму тысячи долларов могут и не окупиться.

Из-за сложности биткоин-майнинга многие обращают внимание и на его конкурента Ethereum. Платформа работает на базе умных контактов — то есть можно не только добывать криптовалюту, но и зарегистрировать сделку с активами.

Именно с эфирами (криптовалюта Ethereum), скорее всего, и связан резкий рост спроса на видеокарты. Как и биткоин, валюта уже несколько месяцев демонстрирует уверенный рост, оставив в прошлом неприятные воспоминания об атаке хакеров и последовавших четырех разветвлениях системы.

Тогда курс упал почти вдвое, а на волне недовольства внутри была создана Ethereum Classic. Но найденные злоумышленниками уязвимости были закрыты, а система улучшена. Помимо эфиров, существуют и так называемые альткоины — менее прибыльные и не такие популярные, но все же востребованные среди бывалых майнеров.

Кто не успел

В этом сообществе легко прослыть неучем — достаточно бросить фразу «видеокарты раскупили из-за биткоинов». В действительности, как уверяют в своих YouTube-блогах многочисленные фанаты криптовалют, видеокарты уже несколько лет не используются для выработки самой популярной криптовалюты.

Поскольку добыча биткоина требует все больших затрат в плане мощностей и энергии, те же китайцы придумали специальное оборудование — ASIC (application-specific integrated circuit, или интегральная схема специального назначения), предназначенное исключительно для майнинга. На китайских биткоин-фермах стоят тысячи таких схем, что сводит к минимуму возможность «намайнить» биткоины своими силами: одна ASIC стоит полмиллиона рублей, и найти ее не так просто.

Эфиры, напротив, невозможно намайнить с помощью ASIC: создатели Ethereum заблокировали это оборудование, чтобы избежать монополизации своей криптовалюты. К тому же алгоритм майнинга эфира немного отличается от схемы с биткоином: вычислительная машина должна быстро выполнять однотипные процессы, и для этого прекрасно проходят топовые видеокарты с оперативной памятью больше трех гигабайт.

Впрочем, по заверениям одного из крупнейших русских промышленных майнеров, и этой криптовалютой заниматься поздно — чем выше цена, тем больше людей хотят урвать лакомый кусок.

С альткоинами ситуация, возможно, была бы куда проще, если бы не исчезнувшие из магазинов видеокарты. По всей видимости, устройства раскупили не только в России, но и в других странах СНГ. И если у опытных майнеров в большинстве случаев есть проверенные поставщики оборудования из Китая, то новичку вряд ли удастся ввязаться в эту авантюру — производители просто прекратили легальный экспорт видеокарт.

Валюта завтрашнего дня без будущего

Что произойдет с биткоином или другими криптовалютами, не скажет даже самый опытный эксперт или трейдер. Очевидно, их стабильность и перспективы определяются несколькими ключевыми факторами. Главные — актуальность на рынке, сложность майнинга, признание в качестве валюты или хотя бы товара в разных странах.

В последнее время особое значение приобретает масштаб распространения технологии не только среди частных майнеров, но и крупных компаний. Восхождение Ethereum во многом связано с Microsoft и IBM. Создатель системы, россиянин Виталик Бутерин принимает участие в экономических форумах, общается с российскими чиновниками и компаниями, посещает Кремниевую долину. Все это показатель того, что принцип «умных контактов», на котором построена система, заинтересовал крупных инвесторов и в будущем, возможно, найдет широкое применение.

Биткоин, в свою очередь, по заверению многих экспертов, способен стать спасением для стран третьего мира. К нему присматриваются европейские политики, а в азиатских странах, в особенности в Китае, где бумажные деньги постепенно уходят в прошлое, биткоину прочат превращение в национальную валюту.

Тем не менее, как показал опыт с «эфирной» системой, любой баг или уязвимость могут если не разрушить репутацию цифровой валюты, то, по крайней мере, существенно ее подпортить. Стоит помнить, что атака на проект, внутри которого уже циркулировало 150 миллионов долларов, заставила создателей Ethereum пересмотреть принципы, на которых были построены криптовалюты, и вмешаться в саму систему.

Анастасия Евтушенко

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0320 июня

Ролик, деньги, два ствола

Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
18:0720 июня

Авантюрист за десять тысяч лайков набил на ягодице тату с Меркель

14:1920 июня

Telegram нашел способ обойти возможную блокировку в России

15:2020 июня

Умные боты Facebook придумали свой язык на случай важных переговоров

Интернет и СМИ00:0119 июня
Архивное фото

Редакционное мочилово

В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
19:0020 июня

Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне

12:2920 июня

В сети высмеяли слежку полиции за «аквариумными рыбками» в Telegram

16:5720 июня

В Госдуме подыскали альтернативу ток-шоу «Давай поженимся»

Интернет и СМИ20:1216 июня

Как в шелках

Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
13:0120 июня

Skype «упал» по всему миру

16:4719 июня

Глава Роскомнадзора лично потребует у Дурова данные Telegram

16:1520 июня

Ехидные облака превратились в мем о погоде в России

Россия
Пока конвой не разлучит нас
От венчания до покаяния: чем живет община храма Бутырской тюрьмы
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции
Путин объяснил разницу между хорошими и плохими акциями протеста
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Грузовик с асфальтом провалился под землю в месте дорожных работ в Петербурге
Ветеран вернул губернатору Оренбуржья поздравление с Днем Победы
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Коалиция во главе с США уничтожила «верховного муфтия» ИГ
Сирийская оппозиция согласилась с президентством Асада на переходный период
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Эксперт рассказал о желании Киева избежать ответственности за войну в Донбассе
Порошенко разрешили зайти в Овальный кабинет
СМИ получили подтверждение намерений Киева ввести военное положение в Донбассе
Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным позором для Украины
Натовский Hummer протаранил машину с четырьмя пассажирками в Литве
Алексиевич заявила о понимании ею мотивов убийц Олеся Бузины
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Костин заявил о безрезультатности антироссийских санкций
Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США
Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов
Все материалы
Бизнес
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины
Boeing представил новую версию самолета семейства 737
Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей
«МегаФон» заявил о готовности ускорить мобильный интернет в пять раз
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
Белорусские военные рассказали о закупке российских Су-30СМ
Опубликованы спутниковые снимки новой базы США в Сирии
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Названа дата презентации Samsung Galaxy Note 8
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Раскрыты неожиданные подробности разработки первого iPhone
Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Женская сборная России по баскетболу проиграла Греции в плей-офф ЧЕ
Защитник «Реала» Пепе рассказал о благодарности Бышовцу
СМИ назвали дату судебных слушаний по делу Роналду
Победитель ОИ-2016 Тищенко вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Все материалы
Культура
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
«В сердцах людей заметил я остуду»
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
Режиссер «Школы» Гай Германика снимет «околоправославное духовное кино»
Книгу «Ложь "Матильды"» проверят на оскорбление чьих-либо чувств
Создатели «Шерлока» снимут сериал о Дракуле
Вице-спикер Госдумы Толстой снимется в фильме Гордона
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Авантюрист за десять тысяч лайков набил на ягодице тату с Меркель
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Умные боты Facebook придумали свой язык на случай важных переговоров
Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
В Госдуме подыскали альтернативу ток-шоу «Давай поженимся»
Все материалы
Ценности
Микаэла ШиффринВход с конем
Чем занимались парижанки на ипподроме в Шантийи
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи
Поляки превратили Porsche в бэтмобиль
Часы Armani заработали под Android
Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой
Aston Martin обует автомобилистов
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу
Туристов на Бали накормили собачьим мясом под видом курятины
Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула самолеты
Определена лучшая авиакомпания мира
ЕС изменит дизайн шенгенской визы
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Алжирца осудили за вывешенного из окна ради 1000 лайков сына
Бельгия обвинила Еврокомиссию в попытке запретить традиционную картошку фри
Разъяренный бегемот убил отказавшегося покинуть водопой носорога
Все материалы
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
Toyota, о которой вы даже не слышали
Забытые концепт-кары: Toyota Avalon, ода абстракционизму
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Audi дала заглянуть в салон новой A8
Peugeot сделала пикап из «китайца» и старого «японца»
Kia оставила новый кроссовер без полного привода
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы