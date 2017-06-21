Не подарили, а намайнил

Российские геймеры в ярости: очередной всплеск спроса на криптовалюты привел к тотальному исчезновению видеокарт с полок магазинов. Пока одни на волне хайпа задумываются о том, чтобы самим «заработать пару битков», другие уже несколько месяцев стоят в очереди за «железом». «Лента.ру» разбиралась, как поклонники электронных денег устроили такой шум, и объясняет, почему уже поздно «майнить».

И снова хайпанули

20 июня газета «Ведомости» опубликовала материал о том, что россияне внезапно ощутили резкий дефицит видеокарт. Как оффлайновые, так и интернет-магазины опустели: майнеры подчистую скупили и дешевое, и дорогое «железо».

Покупатели в буквальном смысле сметают видеокарты сотнями, иногда за раз до 600 штук. Все это неизбежно привело к двух-, трехкратному удорожанию устройств: карта, еще весной стоившая 15-16 тысяч рублей, сейчас продается за 30 тысяч.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей. Хозяева устройств для майнинга поддерживают работу децентрализированной системы и создают новые блоки, тем самым гарантируя подлинность проведенных операций. В качестве вознаграждения участник получает единицы криптовалюты.

Причина ажиотажного спроса проста и банальна — не так давно курс биткоина перевалил за 2,5 тысячи долларов, и в сети поголовно увлеклись майнингом. Правда, лидеры рынка давно уже занимаются им в промышленных масштабах. К примеру, китайские бизнесмены вырабатывают криптовалюту на огромных биткоин-фермах, под завязку набитых специальными установками и системами охлаждения.

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Но спрос рождает предложение, вот любители видеоигр и выставляют на Avito подержанные видеокарты «для майнинга». Некоторые пошли дальше и, к примеру, за дополнительную плату предлагают свою помощь по установке и сборке биткоин-фермы.

Взлеты и падения

Самая дорогая криптовалюта-долгожитель — биткоин. Сейчас его цена колеблется на уровне 2,5-2,7 тысячи долларов, хотя еще в начале года не превышала и тысячи долларов. Эксперты признают, что резкий рост курса спровоцирован масштабными инвестициями из Японии. В апреле там приняли закон о виртуальной валюте, разрешив компаниям использовать биткоин и его конкурента Ethereum для взаиморасчетов, а частным лицам — покупать их как обычный товар.

Рост курса биткоина в период с июня 2016 года по июнь 2017 года Скриншот: blockchain.info

Но лидирует в сфере майнинга биткоинов пока Китай. В стране операции с криптовалютой запрещены лишь для банков, так что простые бизнесмены вовсю пользуются здешними производственными мощностями и дешевой электроэнергией. В начале 2017 года более 90 процентов биткоинов покупалось за юани, и неудивительно, что в Поднебесной расположены и самые большие биткоин-фермы, и наиболее авторитетные биржи.

Тем не менее соблазненные ростом курса криптовалют граждане мечтают намайнить себе миллионы. Их не останавливают предупреждения экспертов, в один голос твердящих, что потраченные на домашнюю ферму тысячи долларов могут и не окупиться.

Из-за сложности биткоин-майнинга многие обращают внимание и на его конкурента Ethereum. Платформа работает на базе умных контактов — то есть можно не только добывать криптовалюту, но и зарегистрировать сделку с активами.

Рост курса эфира в период с июня 2016 года по июнь 2017 года Скриншот: coinmarketcap.com

Именно с эфирами (криптовалюта Ethereum), скорее всего, и связан резкий рост спроса на видеокарты. Как и биткоин, валюта уже несколько месяцев демонстрирует уверенный рост, оставив в прошлом неприятные воспоминания об атаке хакеров и последовавших четырех разветвлениях системы.

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Тогда курс упал почти вдвое, а на волне недовольства внутри была создана Ethereum Classic. Но найденные злоумышленниками уязвимости были закрыты, а система улучшена. Помимо эфиров, существуют и так называемые альткоины — менее прибыльные и не такие популярные, но все же востребованные среди бывалых майнеров.

Кто не успел

В этом сообществе легко прослыть неучем — достаточно бросить фразу «видеокарты раскупили из-за биткоинов». В действительности, как уверяют в своих YouTube-блогах многочисленные фанаты криптовалют, видеокарты уже несколько лет не используются для выработки самой популярной криптовалюты.

Поскольку добыча биткоина требует все больших затрат в плане мощностей и энергии, те же китайцы придумали специальное оборудование — ASIC (application-specific integrated circuit, или интегральная схема специального назначения), предназначенное исключительно для майнинга. На китайских биткоин-фермах стоят тысячи таких схем, что сводит к минимуму возможность «намайнить» биткоины своими силами: одна ASIC стоит полмиллиона рублей, и найти ее не так просто.

Эфиры, напротив, невозможно намайнить с помощью ASIC: создатели Ethereum заблокировали это оборудование, чтобы избежать монополизации своей криптовалюты. К тому же алгоритм майнинга эфира немного отличается от схемы с биткоином: вычислительная машина должна быстро выполнять однотипные процессы, и для этого прекрасно проходят топовые видеокарты с оперативной памятью больше трех гигабайт.

Впрочем, по заверениям одного из крупнейших русских промышленных майнеров, и этой криптовалютой заниматься поздно — чем выше цена, тем больше людей хотят урвать лакомый кусок.

С альткоинами ситуация, возможно, была бы куда проще, если бы не исчезнувшие из магазинов видеокарты. По всей видимости, устройства раскупили не только в России, но и в других странах СНГ. И если у опытных майнеров в большинстве случаев есть проверенные поставщики оборудования из Китая, то новичку вряд ли удастся ввязаться в эту авантюру — производители просто прекратили легальный экспорт видеокарт.

Валюта завтрашнего дня без будущего

Что произойдет с биткоином или другими криптовалютами, не скажет даже самый опытный эксперт или трейдер. Очевидно, их стабильность и перспективы определяются несколькими ключевыми факторами. Главные — актуальность на рынке, сложность майнинга, признание в качестве валюты или хотя бы товара в разных странах.

Десятка самых востребованных криптовалют мира Скриншот: coinmarketcap.com

В последнее время особое значение приобретает масштаб распространения технологии не только среди частных майнеров, но и крупных компаний. Восхождение Ethereum во многом связано с Microsoft и IBM. Создатель системы, россиянин Виталик Бутерин принимает участие в экономических форумах, общается с российскими чиновниками и компаниями, посещает Кремниевую долину. Все это показатель того, что принцип «умных контактов», на котором построена система, заинтересовал крупных инвесторов и в будущем, возможно, найдет широкое применение.

Биткоин, в свою очередь, по заверению многих экспертов, способен стать спасением для стран третьего мира. К нему присматриваются европейские политики, а в азиатских странах, в особенности в Китае, где бумажные деньги постепенно уходят в прошлое, биткоину прочат превращение в национальную валюту.

Тем не менее, как показал опыт с «эфирной» системой, любой баг или уязвимость могут если не разрушить репутацию цифровой валюты, то, по крайней мере, существенно ее подпортить. Стоит помнить, что атака на проект, внутри которого уже циркулировало 150 миллионов долларов, заставила создателей Ethereum пересмотреть принципы, на которых были построены криптовалюты, и вмешаться в саму систему.