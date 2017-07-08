«Это самый халяль»

Лежащая в основе криптовалют технология блокчейн позволяет не только отслеживать совершаемые транзакции, но и передавать абсолютно любую информацию. «Лента.ру» рассказывает, как с помощью этой технологии обеспечить валюту мясом и оптимизировать сельское хозяйство.

С блокчейном на селе

Спрос на так называемые органические продукты растет с каждым годом. Потребитель хочет есть овощи, выращенные в грунте, и употреблять в пищу мясо здоровых, питающихся свежей травой животных. Но как отслеживать, соблюдает ли производитель стандарты качества на всех отрезках пути пищевой продукции от фермы до стола?

Сейчас это весьма сложно — по внешнему виду не определить. Единственным решением проблемы до недавнего времени были сертификаты и регуляции, причем все эти процедуры отражались на конечной цене, их было сложно применять, да и получить потребителю соответствующую информацию не так уж и просто.

Чтобы изменить ситуацию, стартапы вроде Provenance и FarmShare используют блокчейн — фактически гигантский список чего угодно: от предметов имущества до голосов за кандидатов на выборах. В криптовалютах, в том же биткоине, блокчейн позволяет вести историю всех совершаемых транзакций. По записям можно проверить, откуда взялись отправленные одним пользователем другому деньги, а электронная подпись гарантирует, что они не достанутся постороннему.

То же самое годится и для продуктов питания. Блокчейн делает сети поставщиков прозрачными и гарантирует, что никто из них ничего не изменит в своих данных постфактум. То есть фермы, производители и ретейлеры могут наглядно продемонстрировать потребителям, за что именно они платят.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Кроме того, блокчейн способен навести порядок в цепочке платежей. Каждый год триллионы долларов курсируют между фермерами и потребителями, однако эти транзакции чрезвычайно неэффективны. Блокчейн упростит процесс взаимодействия производителей, покупателей и инвесторов.

В данный момент обмен физической собственностью отделен от обмена платежами. Фермеры отдают свой урожай, а денег потом дожидаются неделями или даже месяцами. Это происходит потому, что они не располагают данными о спросе на свою продукцию. Фермерам приходится сбывать урожай крупным корпорациям за бесценок, поскольку лучше уж получить деньги потом, но в полном объеме, чем возиться с мелкими партиями, не зная, будут ли они проданы. И инвесторы неохотно вкладываются в агропромышленный сектор из-за высоких рисков.

Блокчейн — доступный в реальном времени журнал всех транзакций — обеспечит фермерам немедленные выплаты. Это усилит конкуренцию, повысит закупочные цены (что выгодно производителю) и снизит розничные цены (за счет уменьшения рисков). Положительно блокчейн скажется и на инвестициях — банки станут более охотно давать деньги фермерам.

Работа кипит

Все вышесказанное — не только слова. Крупнейшая американская сеть гипермаркетов Walmart уже внедряет блокчейн совместно с компанией IBM. Сейчас система тестируется на манго и свинине в Китае.

Участники проекта отмечают, что, кроме всего прочего, технология позволяет решать проблемы пищевой безопасности, например с заражением продуктов питания сальмонеллой. Благодаря блокчейну фирмы могут намного эффективнее и быстрее отслеживать источник эпидемии и оперативно принимать меры по изъятию зараженной или некачественной продукции.

Такие эксперименты проводятся и в России. В мае 2017 года клубное хозяйство «Машкино» объявило о скором выпуске криптовалютных токенов, обеспеченных продуктами фермы: курами, утками, гусями, ягнятами и козлятами.

Токены отличаются от децентрализованной криптовалюты тем, что у них есть единый центр эмиссии — в данном случае это сам фермер. Он выпускает некое количество токенов, а покупатель приобретает их под гарантию обеспечения продукцией к определенному сроку.

Создатель «колионов», фермер Михаил Шляпников (слева) Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Используют блокчейн и в крестьянском хозяйстве в подмосковной деревне Колионово. Там собственная криптовалюта — «колионы», причем двух видов. Один предназначен для развития производства, приобретения оборудования и технологий, а второй призван обеспечить финансовые обороты хозяйства и привлечь инвестиции. Кроме того, «колионы» второго типа идут на благотворительность и социальные проекты. В результате хозяйство быстро, безопасно и с небольшими комиссиями совершает взаимозачеты с коллегами по цеху и почти бесплатно поддерживает распределенный реестр паев.

Цифровой халяль

В последние дни многие СМИ сообщили и о новом эксперименте — в Татарстане объявили о создании криптовалюты иткоин, обеспеченной мясом племенных бычков. Ее создателем объявили некоего Дениса Рындина, однако в реальности им оказался Динар Шакирвянов, резидент казанского ИТ-парка и основатель цифровой артели «Аграриум». «Денис Рындин — это наш маркетолог, он мне написал что [представиться создателем криптовалюты] — это был маркетинговый ход. Я дал ему втык», — прояснил ситуацию «Ленте.ру» Шакирвянов.

Артель «Аграриум» — первый кооператив, разрабатывающий цифровые решения для сельского хозяйства. В рамках артели действует компания «Агроинновация», которая создает программное обеспечение для фермера, позволяющее отследить путь чипированного племенного скота от рождения до забоя.

Проектом, изначально не предполагавшим применение блокчейна, заинтересовался резидент Иннополиса (город в Татарстане, лестно именуемый российской Кремниевой долиной) Рустам Давлетбаев. «Он посмотрел наш проект, понял его перспективность и посчитал, что на каждое животное мы можем выпускать примерно 16 миткоинов, криптографических токенов, привязанных к мясу», — рассказал Шакирвянов. На международном рынке криптовалюта будет называться не иткоин, а миткоин (от английского meat — «мясо»). «Иткоин — это чисто такой местный хайп, потому что "ит" на татарском значит "мясо"», — пояснил он.

Миткоин — это централизованная криптовалюта с единым центром эмиссии. Майнить, то есть добывать денежные единицы при помощи сложных вычислительных операций, как с популярными сейчас биткоинами и их материалами, не получится. Число «монет» напрямую связано с поголовьем скота, имеющимся в распоряжении «Аграриума».

— Наша цифровая артель соединяет агропредпринимателей, технологических предпринимателей, логистов и инвесторов с потребителями. Мы привлекаем инвестиции, которые вкладываются в реальный сектор экономики, в сельское хозяйство. Бычков выращивают, а потом мясо сбывают через компанию, — рассказывает Шакирвянов.

Миткоин можно будет приобрести и продать на криптовалютной бирже Dex, размещение токенов на ней планируется ближе к концу июля. По словам Шакирвянова, первые заявки уже поступают и прорабатываются, в том числе с юридической точки зрения.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Один миткоин стоит 4000 рублей и обеспечен 10 килограммами мяса, а значит, 1 килограмм стоит 400 рублей. Токены обеспечивают покупателя не только самим продуктом, но и доставкой в вакуумной упаковке куска без кости к порогу его дома. К тому же миткоин будет расти — через полгода за него дадут уже 11,4 килограмма мяса. Шакирвянов не сомневается в качестве своей продукции. По его словам, у «Аграриума» есть своя кормовая база и кормоцех, поставляющий инновационные корма, которые ест только их «электронное стадо».

Создатель миткоина утверждает, что блокчейн позволит с легкостью проверять халяльность продукта. Впрочем, возникает другой вопрос: насколько халяльна сама криптовалюта, если предполагается, что она будет расти в цене? Ведь ростовщичество — это харам.

«Это самый халяль, — заверил Шакирвянов. — Ростовщичество — это когда ты берешь в банке деньги под проценты, а мы даем их в качестве 100-процентной скидки на нашу продукцию». Что касается роста криптовалюты, то он обусловлен набором веса поголовья скота, то есть этот процесс естественный. «Мы кормим бычков, в зависимости от этого растет и стоимость токена, параллельно», — пояснил новатор.

Что касается дальнейших планов артели, то они вполне радужные:

— Мы собираемся произвести первичное размещение монет на 200 голов скота — они уже подошли к необходимому весу в 350 килограммов, поэтому мы выкидываем на рынок примерно 3000 миткоинов, — говорит Шакирвянов. — К тому же мы хотим выйти на первичное размещение в Китае, на экспорт. У нас уже подключились ребята, переговорили с Си Цзиньпином, и ему вся эта тема понравилась. Цель у нас — 20 тысяч голов за два года.