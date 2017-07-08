Интернет и СМИ
 
Последние новости
Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Президент украинского клуба рассказал о желании купить Месси за 3 миллиона евро
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника
Популярные новости
Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом
Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника

«Это самый халяль»

Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Todd Korol / Reuters

Лежащая в основе криптовалют технология блокчейн позволяет не только отслеживать совершаемые транзакции, но и передавать абсолютно любую информацию. «Лента.ру» рассказывает, как с помощью этой технологии обеспечить валюту мясом и оптимизировать сельское хозяйство.

С блокчейном на селе

Спрос на так называемые органические продукты растет с каждым годом. Потребитель хочет есть овощи, выращенные в грунте, и употреблять в пищу мясо здоровых, питающихся свежей травой животных. Но как отслеживать, соблюдает ли производитель стандарты качества на всех отрезках пути пищевой продукции от фермы до стола?

Сейчас это весьма сложно — по внешнему виду не определить. Единственным решением проблемы до недавнего времени были сертификаты и регуляции, причем все эти процедуры отражались на конечной цене, их было сложно применять, да и получить потребителю соответствующую информацию не так уж и просто.

Чтобы изменить ситуацию, стартапы вроде Provenance и FarmShare используют блокчейн — фактически гигантский список чего угодно: от предметов имущества до голосов за кандидатов на выборах. В криптовалютах, в том же биткоине, блокчейн позволяет вести историю всех совершаемых транзакций. По записям можно проверить, откуда взялись отправленные одним пользователем другому деньги, а электронная подпись гарантирует, что они не достанутся постороннему.

То же самое годится и для продуктов питания. Блокчейн делает сети поставщиков прозрачными и гарантирует, что никто из них ничего не изменит в своих данных постфактум. То есть фермы, производители и ретейлеры могут наглядно продемонстрировать потребителям, за что именно они платят.

Кроме того, блокчейн способен навести порядок в цепочке платежей. Каждый год триллионы долларов курсируют между фермерами и потребителями, однако эти транзакции чрезвычайно неэффективны. Блокчейн упростит процесс взаимодействия производителей, покупателей и инвесторов.

В данный момент обмен физической собственностью отделен от обмена платежами. Фермеры отдают свой урожай, а денег потом дожидаются неделями или даже месяцами. Это происходит потому, что они не располагают данными о спросе на свою продукцию. Фермерам приходится сбывать урожай крупным корпорациям за бесценок, поскольку лучше уж получить деньги потом, но в полном объеме, чем возиться с мелкими партиями, не зная, будут ли они проданы. И инвесторы неохотно вкладываются в агропромышленный сектор из-за высоких рисков.

Блокчейн — доступный в реальном времени журнал всех транзакций — обеспечит фермерам немедленные выплаты. Это усилит конкуренцию, повысит закупочные цены (что выгодно производителю) и снизит розничные цены (за счет уменьшения рисков). Положительно блокчейн скажется и на инвестициях — банки станут более охотно давать деньги фермерам.

Работа кипит

Все вышесказанное — не только слова. Крупнейшая американская сеть гипермаркетов Walmart уже внедряет блокчейн совместно с компанией IBM. Сейчас система тестируется на манго и свинине в Китае.

Участники проекта отмечают, что, кроме всего прочего, технология позволяет решать проблемы пищевой безопасности, например с заражением продуктов питания сальмонеллой. Благодаря блокчейну фирмы могут намного эффективнее и быстрее отслеживать источник эпидемии и оперативно принимать меры по изъятию зараженной или некачественной продукции.

Такие эксперименты проводятся и в России. В мае 2017 года клубное хозяйство «Машкино» объявило о скором выпуске криптовалютных токенов, обеспеченных продуктами фермы: курами, утками, гусями, ягнятами и козлятами.

Токены отличаются от децентрализованной криптовалюты тем, что у них есть единый центр эмиссии — в данном случае это сам фермер. Он выпускает некое количество токенов, а покупатель приобретает их под гарантию обеспечения продукцией к определенному сроку.

Используют блокчейн и в крестьянском хозяйстве в подмосковной деревне Колионово. Там собственная криптовалюта — «колионы», причем двух видов. Один предназначен для развития производства, приобретения оборудования и технологий, а второй призван обеспечить финансовые обороты хозяйства и привлечь инвестиции. Кроме того, «колионы» второго типа идут на благотворительность и социальные проекты. В результате хозяйство быстро, безопасно и с небольшими комиссиями совершает взаимозачеты с коллегами по цеху и почти бесплатно поддерживает распределенный реестр паев.

Цифровой халяль

В последние дни многие СМИ сообщили и о новом эксперименте — в Татарстане объявили о создании криптовалюты иткоин, обеспеченной мясом племенных бычков. Ее создателем объявили некоего Дениса Рындина, однако в реальности им оказался Динар Шакирвянов, резидент казанского ИТ-парка и основатель цифровой артели «Аграриум». «Денис Рындин — это наш маркетолог, он мне написал что [представиться создателем криптовалюты] — это был маркетинговый ход. Я дал ему втык», — прояснил ситуацию «Ленте.ру» Шакирвянов.

Артель «Аграриум» — первый кооператив, разрабатывающий цифровые решения для сельского хозяйства. В рамках артели действует компания «Агроинновация», которая создает программное обеспечение для фермера, позволяющее отследить путь чипированного племенного скота от рождения до забоя.

Проектом, изначально не предполагавшим применение блокчейна, заинтересовался резидент Иннополиса (город в Татарстане, лестно именуемый российской Кремниевой долиной) Рустам Давлетбаев. «Он посмотрел наш проект, понял его перспективность и посчитал, что на каждое животное мы можем выпускать примерно 16 миткоинов, криптографических токенов, привязанных к мясу», — рассказал Шакирвянов. На международном рынке криптовалюта будет называться не иткоин, а миткоин (от английского meat — «мясо»). «Иткоин — это чисто такой местный хайп, потому что "ит" на татарском значит "мясо"», — пояснил он.

Миткоин — это централизованная криптовалюта с единым центром эмиссии. Майнить, то есть добывать денежные единицы при помощи сложных вычислительных операций, как с популярными сейчас биткоинами и их материалами, не получится. Число «монет» напрямую связано с поголовьем скота, имеющимся в распоряжении «Аграриума».

— Наша цифровая артель соединяет агропредпринимателей, технологических предпринимателей, логистов и инвесторов с потребителями. Мы привлекаем инвестиции, которые вкладываются в реальный сектор экономики, в сельское хозяйство. Бычков выращивают, а потом мясо сбывают через компанию, — рассказывает Шакирвянов.

Миткоин можно будет приобрести и продать на криптовалютной бирже Dex, размещение токенов на ней планируется ближе к концу июля. По словам Шакирвянова, первые заявки уже поступают и прорабатываются, в том числе с юридической точки зрения.

Один миткоин стоит 4000 рублей и обеспечен 10 килограммами мяса, а значит, 1 килограмм стоит 400 рублей. Токены обеспечивают покупателя не только самим продуктом, но и доставкой в вакуумной упаковке куска без кости к порогу его дома. К тому же миткоин будет расти — через полгода за него дадут уже 11,4 килограмма мяса. Шакирвянов не сомневается в качестве своей продукции. По его словам, у «Аграриума» есть своя кормовая база и кормоцех, поставляющий инновационные корма, которые ест только их «электронное стадо».

Создатель миткоина утверждает, что блокчейн позволит с легкостью проверять халяльность продукта. Впрочем, возникает другой вопрос: насколько халяльна сама криптовалюта, если предполагается, что она будет расти в цене? Ведь ростовщичество — это харам.

«Это самый халяль, — заверил Шакирвянов. — Ростовщичество — это когда ты берешь в банке деньги под проценты, а мы даем их в качестве 100-процентной скидки на нашу продукцию». Что касается роста криптовалюты, то он обусловлен набором веса поголовья скота, то есть этот процесс естественный. «Мы кормим бычков, в зависимости от этого растет и стоимость токена, параллельно», — пояснил новатор.

Что касается дальнейших планов артели, то они вполне радужные:

— Мы собираемся произвести первичное размещение монет на 200 голов скота — они уже подошли к необходимому весу в 350 килограммов, поэтому мы выкидываем на рынок примерно 3000 миткоинов, — говорит Шакирвянов. — К тому же мы хотим выйти на первичное размещение в Китае, на экспорт. У нас уже подключились ребята, переговорили с Си Цзиньпином, и ему вся эта тема понравилась. Цель у нас — 20 тысяч голов за два года.

Михаил Карпов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России появится первый халяльный турмаршрут
Автора «Блога мусульманки» выгнали с рынка за попытку проверить мясо
Мусульманин подал иск на 100 миллионов долларов из-за пиццы со свининой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:06 7 июля

Ушли по-темному

Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
00:07 7 июля

Помочившейся на флаг США американке пригрозили изнасилованием

16:15 7 июля

Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды

19:07 6 июля

Продавец серверов рассказал историю превращения в жиголо

Интернет и СМИ00:05 6 июля

«Понимание сложных мемасов растет»

Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
17:53 7 июля

Топ-менеджеры и предприниматели обсудят инвестиции в ICO-проекты

15:03 7 июля

В сети ужаснулись шоколадно-сырному бутерброду британки

17:48 6 июля

Полицейские прокатились на водной горке вместе с нарушителями

Интернет и СМИ15:3030 июня

«Это только начало»

Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
17:15 7 июля

Россиян призвали отказаться от кофе Starbucks из-за геев и лесбиянок

14:01 7 июля

Facebook отказал христианам в лайках в виде креста

17:22 6 июля

Находчивый американец устроил для дочери «Диснейленд для бедных»

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Владимир Путин и Дональд ТрампОбещанного полгода ждут
Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна
Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Как похоронный бизнес тянут на свет
Глава Ritual.ru рассказал о московском рынке и борьбе с черными агентами
«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»
Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
Все материалы
Мир
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Мелания Трамп безуспешно пыталась забрать мужа с переговоров с Путиным
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
В ЛНР связали теракты в Луганске с саммитом G20
Пьяный украинский солдат убил сослуживца в городе Счастье
Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела армянских позиций
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
России предложили обнулить налог на покупку золота
Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Volkswagen и Audi отзовут две тысячи машин из-за дефекта системы стабилизации
Назначен новый руководитель «Почты России»
Российский авторынок продолжил рост в июне
Все материалы
Силовые структуры
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
Прокурор потребовал 4 года для фигурантов дела о гибели главы Total во Внуково
СКР и полиция начали проверку информации об отпущенном в Подольске наркодилере
Танкисты в Нижегородской области отработали взятие города «танковой каруселью»
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
«Кокаин вряд ли можно назвать допингом»
Врач «Газпром-РусВело» о терапевтических исключениях, алкоголе и Родченкове
Игроки испанского «Атлетика» побрились налысо ради болеющего раком одноклубника
Президент украинского клуба рассказал о желании купить Месси за 3 миллиона евро
Врач насчитал восемь лишних килограммов у Аршавина перед переходом в «Кайрат»
Россиянин Хачанов проиграл Надалю и покинул Уимблдон
Второй в истории белый спортсмен выбежал из 10 секунд на стометровке
Слуцкий впечатлил футболистов «Халл Сити»
Все материалы
Культура
Жан СагадеевГиблое дело
Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Полиция обнаружила на «Нашествии» тайник с 257 бутылками алкоголя
Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса
Шнуров и Киркоров поборются за титул президента «Нашествия»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самый халяль»
Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
Топ-менеджеры и предприниматели обсудят инвестиции в ICO-проекты
В сети ужаснулись шоколадно-сырному бутерброду британки
Россиян призвали отказаться от кофе Starbucks из-за геев и лесбиянок
Все материалы
Ценности
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Поклонникам «Красавицы и чудовища» предложили хранить мелочь в чашках
СМИ сообщили об увольнении очередного креативного директора Lanvin
Все материалы
Путешествия
Боже, храни Эфиопию
Почему самая христианская страна Африки — лучшее направление для туристов
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Избиение туристов в США попало на видео
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Жильцов дома в Пенсильвании избавили от пищавшего в стене 13 лет будильника
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найденную мойщиком окон монету оценили в три тысячи фунтов стерлингов
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Жутко быстрые седаны
Четырехдверки, которые так же быстры, как суперкары
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы