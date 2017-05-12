Автора «Блога мусульманки» выгнали с рынка за попытку проверить мясо

Блогер Айдан Мамедова выпустила видеоролик, в котором рассказала о конфликте с охраной саратовского продуктового рынка во время съемок. Видео доступно на YouTube-канале «Блог мусульманки».

Девушка вместе со съемочной группой планировала исследовать рынок на предмет халяльного мяса. Мамедова рассчитывала выяснить, знают ли продавцы о том, какие продукты можно помечать знаком «халяль».

Тем не менее, по словам блогера, охрана рынка запретила снимать и попросила девушку и журналистов покинуть место.

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«Нас не просто попросили уйти с рынка, а сопровождали, и не до двери, а до ворот. И даже после этого нас сопровождали как прокаженных», — рассказала девушка в видео.

Блогер также посетовала на то, что вовремя не узнала о правилах съемки в общественных местах и о законе прав потребителей.

В подобные ситуации часто попадают съемочные группы телевизионных программ «Ревизорро» и «Магаззино». Так, в феврале начальник службы охраны орловского ТЦ «Атолл» напал на ведущего «Магаззино» Александра Молочко. Журналист пытался проверить качество товаров и услуг, предоставляемых в магазине, что не понравилось охране.