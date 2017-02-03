Охранник торгового центра поборолся с ведущим программы «Магаззино»

Начальник службы охраны орловского ТЦ «Атолл» напал на ведущего телевизионной программы «Магаззино» Александра Молочко. Ролик с потасовкой был опубликован в Facebook-аккаунте издания kp.ru.

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На видео глава охранной службы нападает на Молочко и обхватывает его руками. Под крики очевидцев: «Мужчина, что вы делаете?» и «Ну ты, Алексей Анатольевич, даешь», мужчина пытается повалить ведущего на пол, но в итоге журналисту удается вырваться.

Несмотря на инцидент, Молочко одобрил качество сервиса в «Атолл» и ТЦ все же получил специальную наклейку телепрограммы.

«Магаззино» — аналог популярного шоу «Ревизорро», который выходит на телеканале «Пятница». Съемочная группа проверяет качество товаров и услуг, предоставляемых в магазинах, торговых точках и ТЦ.