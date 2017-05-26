Мусульманин подал иск на 100 миллионов долларов из-за пиццы со свининой

В американском городе Дирборн, штат Мичиган, мусульманин подал в суд на крупную сеть ресторанов Little Caesars за торговлю пиццей со свининой под видом халяльной. Об этом сообщает издание Detroit Free Press.

Житель Дирборна Мохамед Баззи (Mohamad Bazzi) обвинил компанию в нарушении контракта, искажении информации по халатности, незаконном обогащении и мошенничестве. В качестве компенсации он требует у нее 100 миллионов долларов.

Согласно исковому заявлению, 20 марта Баззи и его жена ели халяльную пиццу из Little Caesars и заметили, что пепперони сделан из свинины. Они пожаловались в полицию, но 24 марта история повторилась.

Адвокат, представляющий Баззи в суде, назвал происшествие возмутительным. «Мои клиенты хотели бы, чтобы общественность знала об этом. Особенно во время Рамадана», — заявил он. Юрист рассчитывает, что к иску присоединятся другие пострадавшие. Представительница Little Caesars Джилл Проктор (Jill Proctor) заявила, что компания считает выдвинутые обвинения безосновательными.

Сохранилась аудиозапись разговора Баззи с менеджером пиццерии, из которой следует, что мусульманин сам просил наклеить на коробку этикетку «халяль». Адвокат оспаривает это утверждение.

Коран запрещает мусульманам есть свинину и некоторые другие продукты. Халяльной называется пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в нем правилами.

Как правило, пепперони изготавливают из свинины или смеси свинины и говядины. Халяльный пепперони делают из говядины.

В 2016 году сообщалось, что радикального исламского проповедника Аьема Чудари, живущего в Великобритании, застали в «Макдоналдсе» с подносом нехаляльной еды.